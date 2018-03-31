واشنطن 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واسشككت الولايات المتحدة الأمريكية التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بعملية السلام في اليمن إثر هجماتها العدائية على المملكة العربية السعودية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا هاكابي ساندرز في بيان صحفي اليوم إن تهديد الميليشيا الانقلابية بالمزيد من الهجمات الصاروخية يشكك في التزامهم بعملية السلام في اليمن، مضيفةً "لقد استجابت ميليشيا الحوثي الانقلابية لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية في اليمن من خلال التهديد بإجراء المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة".وتابعت قائلة: "إن هذه الأعمال تشكك في التزام الحوثيين بعملية السلام. كما تثبت هذه الهجمات مرة أخرى أن فيلق الحرس الثوري الإيراني مستمر في تعطيل العملية السياسية الوليدة، وفي تصعيد الأعمال العدائية، وفي زعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الميليشيا الانقلابية وغيرها بالأسلحة. وستظل الولايات المتحدة ثابتة في مساعدة شركائنا على الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، ودعم عملية شاملة للأمم المتحدة للمساعدة في حل الصراع وتحقيق السلام والأمن في المنطقة".// انتهى //04:18ت م