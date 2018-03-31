الأمم المتحدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم دعت لها دولة الكويت لبحث التطورات في قطاع غزة على خلفية استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مظاهرة سلمية.وطالب القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية تاي بروك زرهون قوات الاحتلال الإسرائيلية بضبط النفس، داعيًا إلى عدم استهداف المدنيين، وتعريض الأطفال للخطر.وقال إن التطورات في غزة اليوم تأتي في ظل غياب عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربًا عن خشيته من تدهور الوضع في غزة خلال الأيام المقبلة.وحث زرهون سلطات الاحتلال على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وعدم استخدام القوة الفتاكة، مطالبًا بتوسيع نطاق الجهود لدعم التسوية السلمية للصراع.// انتهى //05:27ت م