الأمم المتحدة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018م واسحث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الفلسطينيين والإسرائيليين على ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد العنف.وقال ملادينوف "في ضوء المسيرات والاحتجاجات في غزة ، أحث الجميع على ممارسة ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب أي تصعيد للعنف ولا ينبغي تعريض الأطفال على وجه الخصوص للخطر في أي وقت من قبل أي شخص".// انتهى //05:28ت م