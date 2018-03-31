واشنطن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسانخفضت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي اليوم يوم أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 في المئة من 63.5 في المئة في الربع الثالث من 2017 وتعد هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 في المئة في الربع الرابع من 2013.وأشارت البيانات إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، ي حين سجلت حصة الين الياباني أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.// انتهى //05:28ت م