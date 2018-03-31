الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ ناصر الصباحالقيادة تهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة أدائه اليمين الدستوريةولي العهد يرعى تأسيس مشروع الصناعات العسكرية بنسبة توطين 55 %ولي العهد: على مجلس الأمن تحمل المسؤولية تجاه الانتهاكات الحوثيةالأمير محمد بن سلمان لـ«وول ستريت جورنال»: الإخوان حاضنة للإرهابيينسلطان بن سلمان: توجيهات خادم الحرمين تؤكّد أهمية متابعة تنفيذ برنامج الوصول الشاملد. غزاوي: المبتلى في دينه أخطر من المبتلى في بدنه وداؤه أعظمإمام المسجد النبوي: الأخلاق الحسنة عنوان السعادةمركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية بمختلف محافظات اليمناليابان وقبرص تدينان استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة«الأئمة الأسترالي» و «اتحاد الإسلامية بنيوزيلاندا» ينددان باستهداف المملكة«العودة الكبرى» تقض مضاجع الصهاينةالجيش اليمني يدك مخزن أسلحة وتعزيزات للانقلابيين في صعدةفرنسا لا تنوي شن عمليات عسكرية خارج إطار التحالف الدوليالأونوروا: المانحون محجمون عن الدفعالأحوازيون يواصلون نضالهم ضد الاحتلال الفارسيأهالي ماهشهر ينظمون وقفة احتجاجية ضد النظام الحاكم// يتبع //06:10 ت م 03:10جمت