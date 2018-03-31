وركزت الصحف على عديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة "عكاظ" تحت عنوان (حديث الحزم والصراحة)، إذ قالت: جاء حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس ليؤكد الالتزام الصارم لدى المملكة في مواجهة الإرهاب وكل ما يسبب زعزعة الأمن والاستقرار العالمي، وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط.وأضافت لذلك كانت مطالبة سموه المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويمارس كافة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، بما في ذلك العقوبات، للجمها وتقليص دورها التخريبي في دول الجوار، ما سيؤدي إلى تفادي مواجهة عسكرية في المنطقة.وأردفت بالقول: ليس الأمر الذي قامت به المملكة العربية السعودية في اليمن، من دعم الشرعية ضمن التحالف العربي، إلا أمرا اضطرت إليه تجنبا لأزمة أكبر على مستوى الإقليم، في ظل السيطرة الإيرانية المباشرة على القرار الحوثي، لجعل اليمن منصة لها في تخريب استقرار دول الجزيرة العربية، وللتحكم في أحد المضائق المائية المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي.ورأت أن التدخل السعودي المدعوم من قرارات الأمم المتحدة جاء ليقوم بدوره الفاعل تجاه السياسات الإيرانية التخريبية، ولتجنيب اليمن الوقوع فريسة الانقسام المذهبي بين إرهابين؛ إرهاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وإرهاب تنظيم القاعدة.واختتمت بالقول: استطاع التحالف العربي الذي تقوده المملكة أن يحقق كثيرا من أهدافه ولم يبق إلا القليل لاكتمال تطهير اليمن من تدخلات الملالي، وما إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه المملكة -كما وصف الأمير محمد بن سلمان- إلا علامة ضعف، إذ إنهم يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم.// يتبع //06:10 ت م 03:10جمت