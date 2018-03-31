الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ،حائل ، الرياض، الشرقية ، نجران ) .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .// انتهى //06:48ت م