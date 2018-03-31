نيويورك 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسفشل مجلس الأمن الدولي في جلسته المغلقة والطارئة، التي عقدها أمس لبحث الوضع في قطاع غزة إثر استشهاد 16 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات سلمية بمناسبة "يوم الأرض"، من التوصل إلى اتفاق.واجتمع مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة بعد اندلعت مواجهات مع سلطات الاحتلال.ومن المقرر ان تستمر المسيرات ستة أسابيع ، وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وللمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.// انتهى //07:09ت م