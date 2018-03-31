طرابلس 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتنفيذ سلاح الجو الليبي، غارة جوية استهدفت تمركزًا لعصابات مسلحة في الجنوب، لافتة إلى أنها أسفرت عن خسائر مادية وبشرية.ونقلت تنديد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالتفجير الإرهابي الجبان الذي شهدته بوابة اجدابيا الشرقية، في حين كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن لقاءات عقدت خلال الأيام الماضية جمعت اللجنة الفنية لمشروع "نحو تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا"، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ووزير الدولة لشؤون النازحين داخلياً، يوسف جلالة، لمناقشة العودة الآمنة لأهالي تاورغاء وعملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء والعودة بأسرع وقت ننكن.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، إذ أخبرت عن عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من دولة الكويت حول الوضع في غزة .وأشارت إلى الوضع الدولي المتوتر بين أمريكا وأوروبا وبين روسيا بعد طرد الدبلوماسيين الروس لما سمى محاولةاغتيالات روسية في بريطانيا.// انتهى //07:56ت م