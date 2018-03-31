رام الله - بيت لحم 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بقذائفها المدفعية شرق وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق القطاع، استهدفت مناطق زراعية بعدة قذائف، دزن وقوع إصابات حتى الآن.من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال مواطن فلسطيني من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محليه وأمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن محمود شكارنة (31 عامًا) من بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزله الواقع في منطقة عين فارس شمال البلدة.// انتهى //09:40ت م