لندن 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان صباح السبت، عن تبادل القصف العنيف بين قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة السورية في مدينة درعا جنوب سوريا.وأضاف المرصد السوري، أن القصف تزامن مع اشتباكات بين الطرفين في حي المنشية ومنطقة السوق في درعا، وذلك وسط أنباء عن خسائر بشرية من الطرفين. مشيرًا إلى أن الطيران الحربي ومدفعية قوات النظام قصفا مناطق المعارضة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.// انتهى //09:54ت م