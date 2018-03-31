رام الله 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، نبأ استشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1500 جريح بمسيرات عمت محافظات قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض.وأشارت صحف السبت إلى تحميل رئيس دولة فلسطين محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى، بنيران جيش الاحتلال في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم.وأوردت تأكيدات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، طلب بشكل عاجل من سفير فلسطين في الأمم المتحدة أن يتم التقدم الفوري بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف وإدانة المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة.ونشر الصحف تحميل الحكومة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العربي في كافة أنحاء الأرضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في المحافظات الجنوبية.وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بأقوال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن هذه الجماهير التي خرجت لتقول كلمتها الفاصلة، لا بديل عن فلسطين ولا حل الا بالعودة.// انتهى //09:54ت م