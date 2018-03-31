محايل 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأدت جموع المصلين في جامع الملك فهد بمحايل بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبده بن مشعي علي الهلالي الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه بمنطقة جازان.وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية .وعقب الصلاة نقل وكيل المحافظة تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد, سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مشيداً بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، وهو ما يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم عبر ذوو الشهيد الهلالي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي .// انتهى //17:28ت م