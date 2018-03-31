الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية، التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الافلاج، هذا الأسبوع ثلاثة برامج تدريبية استهدفت فيها 50 مستفيدة من سيدات الحي، وذلك ضمن برامجها الدورية لهذا العام .وقدمت البرنامج الأول "دور الأسرة التربوي تجاه الأبناء" الدكتورة فاطمة كمال بحضور 15 سيدة، تطرقت فيها إلى مكانة الأبناء في الإسلام وكيفية التعامل معهم، بينما تناولت المدربة نورة القليب في البرنامج الثاني "فن التجميل، الذي استمر لشهرين وحضره 15 مستفيدة، العناية بالبشرة والتعريف بأدوات التجميل للمرأة واستخداماتها وكل مايخص هذا المجال، فيما عرفت المدربة ريما القشاش خلال شهر كامل 20 مستفيدة بأنواع الشعر وطرق العناية به وتصفيفه وعمل المعالجات الخاصة به مع التطبيق العملي لجميع المحاور وتنفيذها مع المتدربات.وفي نهاية الثلاثة برامج تمت الإجابة على الاستفسارات وتكريم المدربات، والسحب على العديد من الجوائز للحاضرات من قِبل مشرفة الأنشطة النسائية رفعة الكبرى تقديراً من اللجنة لجهودهن المبذولة في إنجاح هذه البرامج ودعمها.ييذكر أن هذه البرامج التدريبية تعد إحدى البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها مراكز ولجان التنمية الاجتماعية طوال العام لسد احتياجات المجتمع المحلي ومشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم .// انتهى //17:28ت م