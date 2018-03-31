عام / وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونياً غداً
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
السيح 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018م واس
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف
الأكاديمية الشاغرة ( أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ) في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa/.
ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة ، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة ، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم ، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم الأربعاء 019/ 7 / 1439هـ.
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17:30ت م