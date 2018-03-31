طرابلس 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسشنت قوات سلاح الجو الليبي غارات جوية على مواقع لتنظيمات مسلحة جنوبي ليبيا ، حيث قامت الطائرات باستهداف رتل مكون من 11 آلية منها 6 آليات مسلحة كان تسير بالقرب من منطقة الهروج وقد كانت تتجول دون الحصول على إذن مسبق .وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قد صرحت أن هذه العملية جاءت ضمن عمليات تأمين الجنوب وأن الموقع الذي استهدف كان لـ “العصابات التشادية المرتبطة بالقاعدة” .// انتهى //17:40ت م