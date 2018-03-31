عام / سلاح الجو الليبي يشن غارات على التنظيمات المسلحة في الجنوب
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
طرابلس 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس
شنت قوات سلاح الجو الليبي غارات جوية على مواقع لتنظيمات مسلحة جنوبي ليبيا ، حيث قامت الطائرات باستهداف رتل مكون من 11 آلية منها 6 آليات مسلحة كان تسير بالقرب من منطقة الهروج وقد كانت تتجول دون الحصول على إذن مسبق .
وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قد صرحت أن هذه العملية جاءت ضمن عمليات تأمين الجنوب وأن الموقع الذي استهدف كان لـ “العصابات التشادية المرتبطة بالقاعدة” .
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17:40ت م