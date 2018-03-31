القاهرة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسدعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشرقية .وأوضح البرلمان العربي في بيان اليوم أن الدكتور مشعل فهم السلمي، سلم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، خطابًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن الوقت حان لمساندة حق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقًا لمبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .وثمن الدكتور السلمي المواقف النبيلة والتاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسي التاريخي الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في العام 2014م، والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن مدينة القدس، الذي عكس موقف جمهورية فرنسا دعمًا لعدالة القضية الفلسطينية .وعبر عن تطلع البرلمان العربي لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية، وما تمتلكه من ثقلٍ على المستوى الدولي دعماً لحق الشعب الفلسطيني المشروع، خاصة في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي مازالت تواصل احتلالها وجرائمها وتُصعد ممارساتها العنصرية بشكلٍ يومي ضد الشعب الفلسطيني .// انتهى //17:40ت م