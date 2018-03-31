مسقط 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واساختتم اليوم مؤتمر مسقط الدولي لطب العيون الذي نظمه مستشفى القوات المسلحة العمانية بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون ووزارة الصحة .وخرج المؤتمر الذي استمر يومين بعدد من التوصيات المهمة منها: ضرورة استخدام أحدث التقنيات في مجال زراعة القرنية التي توفر المال والوقت في مختلف المؤسات الصحية في سلطنة عمان .كما أوصى المؤتمر بأهمية التطوير الفني والمهني للكوادر الفنية العمانية وذلك بتدريب الفنيين ، وادخال التكنولوجيا الحديثة في مجالات طب العيون من خلال تقنية التطبيب عن بعد (REA TIME) .وشهد المؤتمر مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة زادت على 300 مشارك من العاملين في تخصصات العيون المختلفة من سلطنة عمان وعدد من دول مجلس التعاونالخليجي والدول العربية ومختلف دول العالم من الأطباء والممرضين وفنيو البصريات ، والباحثين في مجال طب العيون ، وغيرهم من المشتغلين بهذا المجال .واشتمل المؤتمر على دورات وحلقات عمل وجلسات عمل عديدة حفلت بالكثير من أوراق العمل والمحاضرات العلمية التي ناقشت في مجملها طب العيون كأمراض الشبكية والقرنية ورأب العين .// انتهى //17:41ت م