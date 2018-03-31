أبها 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسحظيت الجلسة الشبابية التي نظمها مركز الملك سلمان ، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير في مدينة أبها أول من أمس، بحضور أكثر من 500 شاب وشابة، تفاعلوا مع فقرات اللقاء التي ركّزت على دور "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في إيجاد فرص ومميزات تسهم بتميز جيل الشباب في ريادة الأعمال، إضافة إلى عرض نماذج ملهمة من الشباب السعودي الطموح الذين أطلقوا مشاريع ناجحة.ويأتي اللقاء ضمن جهود مركز الملك سلمان للشباب لربط الشباب مع القادة والمسؤولين ومجالس الشباب، بما يسهم في إيجاد حلقة وصل لبناء مجتمع تكاملي.وتطرق نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال الأستاذ أحمد الجبرين خلال اللقاء، إلى الفرص المتاحة ضمن "رؤية 2030"، التي تساعد الشباب في فتح آفاق لريادة الأعمال بشكل كبير، مشدداً على أهمية الاستفادة للموقع الجغرافي المميز لمنطقة عسير، الذي يسهم في صناعة رواد أعمال.وأكد أن اختيار الشريك الجيد وانتقاء فريق العمل أحد أهم الأسباب التي تسهم في استمرار العمل والوصول إلى النجاح، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال والشخص على رأس العمل أفضل من المجازفة بتركه، حتى لا يجد نفسه أمام مشكلات أو فقدان كلا العملين، مشيراً إلى أن التعلم من خلال مواقع الانترنت من المزايا التي يجب أن يتحلى بها رائد الأعمال حتى يستطيع اكتساب مهارات جديدة، والبقاء في دائرة المنافسة.وعرض الطالب محمد السعيد تجربته الملهمة خلال اللقاء، موضحاً أن بداية مشواره كانت مع انخفاض معدله في الجامعة الذي أدى إلى انقطاع المكافأة الشهرية عنه. وتابع: "لم يكن لدي إلا كاميرا قيمتها 500 ريال هدية من والدي، وبعد انقطاع المكافأة الجامعية عني، بدأت العمل على تطوير موهبتي في التصوير حتى استطعت الالتحاق بمجموعة شباب للعمل على تغطية بعض الفعاليات، وتطور أدائي فأصبحت مصوراً محترفاً أجني دخلاً جيداً".إلى ذلك، شاركت حاضنة "بادر" في الجلسة، وتحدث سعيد الشهراني عمّا تقدمه الحاضنة من خدمات للشباب في الجانب التقني والاستشاري.ويمثل اللقاء حلقة ضمن استراتيجية مركز الملك سلمان للشباب في دعم وتمكين وتحفيز جيل المستقبل، وإطلاع الشباب والشابات المهتمين في مجال ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات من رواد ورائدات الأعمال، على كيفية صناعة الأفكار والفرص واستغلال الميزه التنافسية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.// انتهى //17:42ت م