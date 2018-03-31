أبها 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسرعى مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلزي بن محمد آل كركمان اليوم، بطولة "خطيب اللغة الإنجليزية " ، التي نظمها قسم اللغة الإنجليزية بتعليم المنطقة ، في ابتدائية ومتوسطة الشرف ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بأبها الدكتور فائز الأسمري ، وعدد من القيادات التعليمية.وتضمن الاحتفال كلمة لرئيس قسم اللغة الإنجليزية نصير السرحاني ، أكد خلالها أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم والمهارات لدى الطلاب ، وزيادة القدرات التنافسية بينهم، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جدارتهم ، مشيرً إلى أن الفئة المستهدفة من هذه المبادرة هم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية .// انتهى //17:43ت م