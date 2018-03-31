نجران 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018م واسقام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، أمس الأول، بزيارة للكلية التقنية بالمنطقة، اطّلع خلالها على المبادرة التي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر "أتقن"، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية محمد بن علي الصقري.وقدم الصقري شرحاً مفصلاً عن مبادرة التدريب المجتمعي "أُتقِن" في مرحلته الثالثة، والتي تستمر لمدة خمسة أسابيع، وأهدافها وما تقدمه من خدمات لجميع شرائح المجتمع في عدد من التخصصات من ضمنها "مبادئ التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية"، مشيراً إلى أن التسجيل لا يزال متاحاً على الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.وفي نهاية الزيارة سلم الدكتور حكمي الشهادات المعتمدة للمشاركين في البرنامج، معرباً عن شكره لمنسوبي التدريب التقني والمهني والملتحقين بالبرنامج، على حرصهم لمثل هذه البرامج التي من شأنها مواكبة رؤية المملكة 2030.//انتهى//17:43ت م