حائل 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأشاد مدير التشغيل والصيانة بالشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج) بمنطقة حائل أحدى الشركات التابعة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المتخصص في الطاقة المهندس سعود الهذال، بمذكرة التفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، بوصفها الأكبر في العالم في مجال أنتاج الطاقة الشمسية وتضع الأسس الصحيحة لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة عاداً المشروع نقطة تحول في مسارات تاريخ استخدام وسائل ومصادر الطاقة في المملكة وستكون أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم والتي ستوفر 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية .وعدّ المهندس الهذال الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة، وأحد البدائل التي تساهم في تقليل استهلاك النفط وخفض انبعاثات الكربون للمساعدة في مكافحة التغيرات المناخية " متوقعاً أن تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي للمملكة وخلق 100 ألف وظيفة للشباب .وأبان المهندس الهذال أن الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج) ودعماً لرؤية المملكة 2030 لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة قامت بإنشاء مشروعها الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج " أفلام الاثيلين فينيل اسيتات " المستخدم في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل .وأكد أن (وهج) تعيش تطوراً مستمراً وجاداً في البحث وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والعمل على مشاريعها داخل المملكة حيث قامت الشركة بالاتفاق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعمل اختبارات عديدة لتطوير منتجاتها لتكون قادرة على تحمل الأجواء المناخية في بلادنا و البلدان المشابهة لها مفيداً أن الشركة تقوم بتصدير 90% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز ونجاح المنتج السعودي، ورفع الصادرات غير النفطية لتكون رافداً رئيسياً لمستقبل المملكة.// انتهى //19:08ت م