جدة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واستبارت وتنافست فعاليات معرض أجواء القهوة والشوكولاتة الذي يحتضنه هذه الأيام مركز جدة للمنتديات والفعاليات، في نيل اهتمام ولفت انتباه الزوار، بدءاً من الورش التدريبية التي انطلق اليوم قدمها عدد من المدربين المختصين في مجالي القهوة والشوكولاتة، واشتملت على طابعٍ نظري وآخر عملي، فيما نالت الاستراحات الموزعة داخل المعرض نصيبها من إقبال الزوار الذين استمتعوا بارتشاف كوب أو أكثر مما يقارب 10 أنواع من القهوة، وسط أجواء طغت عليها ثقافة وتراث أهالي وسكان عروس البحر وعاداتهم وتقاليدهم عندما تجمعهم مناسبات الأعياد والأفراح التي طالما كان للفن والشعر والأدب والفلكلور النصيب الأكبر منها.وجاءت فعالية منصة تقديم القهوة ضمن الفعاليات التي حظيت بإقبالٍ كبير من الزوار الذين اتفقوا على تميز وجودة كل كوب قهوة اجتهد في تقديمه شباب وشابات مهتمين ومتخصصين في تحميص وإعداد القهوة المتخصصة من أبناء الوطن أو أشقائهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين حرصوا على شرح بعض التفاصيل والمعلومات مع كل كوب قهوةٍ يقدمونه لزوار استمتعوا بالحديث عن منتج القهوة، لاسيما مع القدر الجيد من المعلومات والمعارف التي يملكها الشباب مُعدّو القهوة.ولاقت المسابقات التي خصص لها ركناً داخل المعرض اهتماماً من الزوار، لاسيما عشاق القهوة أو من أولئك الذين يعيشون متعة خاصة في إعدادها، فبطولة الرسم بالحليب على سبيل المثال كانت محل ترحاب المشاركين فيها والزوار الذين شاركوا في تقييم أجمل الرسوم، ومثل ذلك الجانب العملي من البرنامج العلمي الذي حرص المدربون فيه على أن يقدمونه للمتدربين بـأسلوبٍ شيق من خلال المنافسة بينهم للتأكد من استيعابهم واستفادتهم مما تلقوه في الدورات التدريبية والورش العلمية.من جانبهم قرر الأطفال ترك كل ما ذكر آنفاً والتضحية بجميع فعاليات المعرض، مقابل قضاء فترة الزيارة في ركن الطفل، الذي ارتأى المنظمون أن تقدم أنشطته وفعالياته وفقاً لما عُرِف بـ (التعليم بالترفيه)، حيث ركز على تعليم الطفل عبر اللعب والمرح والتجربة والممارسة الممتعة كيفية إعداد القهوة والشوكولاتة، والتعرف من خلال مسابقات شيقة على أنواع البن والكاكاو وأجود أنواعهما، والبلدان المهتمة بزراعتهما.// انتهى //20:24ت م