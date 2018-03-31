الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واستعادل اليوم ، فريق الفيصلي مع نظيره الخليج دون أهداف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الأولمبي ، وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول ، كما رفع الخليج رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر ، وفي المباراة الثانية تغلب الشباب على الأهلي بهدف دون رد ، ليرفع بهذا الانتصار الشباب رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع ، وتجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث .وأخيراً تعادل الأنصار والفتح بثلاثة أهداف لكل منهما ، وبهذه النتيجة رفع الأنصار رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر ، كما رفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس .//انتهى//20:25ت م