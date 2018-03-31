الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسخسر فريق الأهلي ، اليوم ، من نظيره النصر بهدف دون مقابل ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم ، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث ، وبقي الأهلي في المركز الأول برصيد 44 نقطة ، فيما تعادل فريق الهلال والوحدة دون أهداف ، ليرفع الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني ، ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن .وفِي المباريات الأخرى ، فاز الفتح على أبها بهدفين دون مقابل ، فيما تعادل هجر والرائد بهدفين لكل منهما ، وبذات النتيجة تعادل الشباب والاتحاد ، كما تعادل الاتفاق والقادسية بهدف لكل منهما .//انتهى//20:25ت م