جيزان 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسنفذت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بجازان الليلة الماضية ، ندوة اقتصادية بعنوان" فعالية الخدمات البنكية المقدمة لسيدات الأعمال والأسر المنتجة وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان.وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة جازان عائشة شبيلي في كلمة لها في مستهل اللندوة ،أن الندوة تعد أول فعالية تنظمها اللجنة التي بدء أعمالها منذ عدة أشهر، وتهدف من خلالها تشجيع قطاع الأعمال النسائي من سيدات الأعمال بالمنطقة للدخول لعالم التجارة والاقتصاد وتعريفهم بالخدمات والبرامج التي تقدمها البنوك وتساهم في دعم مشاريعهنوفي نهاية الندوة فتح باب النقاش والأسئلة للحاضرات، ومن ثم كرمت رئيسة الجنة الجهات المشاركة بالندوة.//انتهى//20:26ت م