جدة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس

شارك معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة في فعاليات مؤتمر ومعرض تعليم اللغة الإنجليزية الدولي والذي تنظمه منظمة "TESOL " بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة من 27 الى 30 مارس 2018.

وأوضح عميد المعهد الدكتور إبراهيم الصعدي أن المؤتمر يعد من أكبر مؤتمرات تعليم اللغة في العالم حيث تشمل فعالياته بالإضافة الفعليات العلمية معرض لدور النشر والمؤسسات المهتمة بتعليم اللغة ومعرض آخر للتوظيف.

وبين عميد المعهد ان المؤتمرهو فرصه جيده تم خلالها التعريف بجامعة جدة والبرامج التي يقدمها المعهد بالإضافة الى التفاهم مع عدة جهات للتعاون في مجالات التعليم والمناهج والاختبارات والمصادر الإلكترونية والتي اسفرت عن الاتفاق المبدئي مع إحدى الشركات المتعاونة مع قناة " CNN " لتوفير محتوى إلكتروني مجاني من أرشيف القناة للطلاب والباحثين بجامعة جدة على شكل تمارين واختبارات كنشاط إضافي يقدم لهم .

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20:29ت م