جدة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأطلقت قافلة ملتقى مكة الثقافي، اول خدماتها الحكومية والخاصة لزوار القافلة اليوم بحديقة السنابل على الواجهة البحرية، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة يوم أمس.وتهدف القافلة، إلى تقديم برامجها الثقافية والمعرفية، لبناء الانسان وتنمية المكان، من خلال استثمار المقومات الثقافية والطاقات الابداعية في المنطقة، لتنمية المجتمع والفرد وتطويره، وايجاد بيئة تنافسية ابداعية محفزة، ورفع كفاءة منظومة العمل للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة وتحسين الأداء ورفع مستوى جودته وتحقيق التكامل التنموي للمنطقة.فقد قدمت " كتابة عدل المتنقلة "، ضمن فعالياتها، خدماتها المجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة من خلال كاتب العدل بتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.فيما قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم خدماتها المباشرة عبر سيارة وحدة نقل الدم المتنقلة، بالتعريف بقيمة فوائد التبرع بالدم، حيث قام الزوار بالتبرع العملي بدمهم لصالح المرضى المستفيدين، فيما فضل البعض أن يكون دمه لصالح الجنود البواسل في الحد الجنوبي، تعبيراً عن تقديره لما يقوموا به من حماية لحدود الوطن.كما قامت شركة أرامكو السعودية، بإتاحة الفرصة للفتيات بالقيادة من خلال أجهزة محاكاة الواقع الافتراضي كجزء من التأهيل العملي حتى موعد القيادة الرسمي في شهر شوال المقبل .وقدمت شركة النهدي الطبية خدمة التوعية الصحية والتثقيفية من خلال ممارسيها الصحيين بتقديم نصائح في كيفية المحافظة على الصحة العامة.// انتهى //20:29ت م