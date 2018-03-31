سياسي / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
بغداد 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس
تمكنت قوة أمنية عراقية اليوم من تطهير أربع قرى تقع قرب ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين من بقايا تنظيم داعش الإرهابي .
وقتلت قوة أخرى اليوم انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا, وعثرت على كدس للعتاد داخل أحد الانفاق ,قرب سلسلة جبال بتيرا جنوب قضاء "طوزخورماتو" بالمحافظة ذاتها .
وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد , أصيب ثلاثة جنود عراقيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم أثناء سيرها في طريق زراعي غرب ناحية" قره تبه" .
إلى ذلك أحبطت قوات الأمن العراقية هجومًا داعشيًا استهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في حوض حمرين شرق محافظة ديالى .
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