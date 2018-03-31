بغداد 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واستمكنت قوة أمنية عراقية اليوم من تطهير أربع قرى تقع قرب ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين من بقايا تنظيم داعش الإرهابي .وقتلت قوة أخرى اليوم انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا, وعثرت على كدس للعتاد داخل أحد الانفاق ,قرب سلسلة جبال بتيرا جنوب قضاء "طوزخورماتو" بالمحافظة ذاتها .وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد , أصيب ثلاثة جنود عراقيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم أثناء سيرها في طريق زراعي غرب ناحية" قره تبه" .إلى ذلك أحبطت قوات الأمن العراقية هجومًا داعشيًا استهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في حوض حمرين شرق محافظة ديالى .// انتهى //20:44ت م