سياسي / ألمانيا تعرب عن قلقها حول الأوضاع بقطاع غزة
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
برلين 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس
أعربت ألمانيا عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة ، داعية إلى تجنب المزيد من التصعيد .
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم ، أن هذه الأحداث تظهر الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات .
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ردت على مسيرات الفلسطينيين السلمية بقطاع غزة باستخدام القوة المفرطة إذ قامت بالاعتداء على المتظاهرين العزل ما أدى سقوط عدد من الشهداء والجرحى ، الأمر الذي قابلته حملة إدانات دولية واسعة من دول ومنظمات إنسانية .
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