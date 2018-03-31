برلين 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأعربت ألمانيا عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة ، داعية إلى تجنب المزيد من التصعيد .وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم ، أن هذه الأحداث تظهر الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات .وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ردت على مسيرات الفلسطينيين السلمية بقطاع غزة باستخدام القوة المفرطة إذ قامت بالاعتداء على المتظاهرين العزل ما أدى سقوط عدد من الشهداء والجرحى ، الأمر الذي قابلته حملة إدانات دولية واسعة من دول ومنظمات إنسانية .// انتهى //20:45ت م