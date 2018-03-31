الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأحد الموافق 15 / 7 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //20:55ت م