عدن 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسوصف الباحث السياسي والإعلامي اليمني محمد السمّان ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنها جماعة دخيلة على الشعب اليمني، ارتبطت خارجياً بإيران وحزب الله اللبناني الإرهابي.وقال السمّان، وفقًا لمجلة المنبر اليمني، إن تلك الميليشيا الإرهابية انفكّت وخرجت عن المذهب الزيدي باستنساخ تجربة إيران داخل اليمن.وأشار إلى أن والد زعيم ميليشيا التمرد بدر الدين الحوثي استنسخ تجربة الهالك الخميني إلى اليمن واستطاع عبر البعثات المتواصلة التي كانت تذهب إلى قم وإلى طهران أن يعيد صياغة العقول التي كانت تذهب وتعود بالمذهب الاثنى عشري فتنشره في صعدة وفيما حولها.وبيّن أن مشاركة الحوثي في ثورة الشباب 2011م لم تكن بنفس أهداف الشباب الذين خرجوا من أجل التغيير، بل كان للحوثيين أهداف مغايرة، ولذلك كانوا يفتعلون المشاكل في الساحات، وجعلوا من ساحة التغيير مركزاً للاستقطاب والتدريب سواء في الجانب الإعلامي أو العسكري.وأشار السمّان الى الدور البناء الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج في احتواء الأزمة عام 2011م وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن اليمن عن طريق المبادرة الخليجية من أجل حفظ دماء اليمنيين حيث استجاب اليمنيون جميعاً للمبادرة وانخرطت جميع المكونات مع المبادرة الخليجية، ورفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية وحدها تلك المبادرة ليكون ذلك مبرراً لمخططها للانقضاض على الدولة فيما بعد.من جهته، أكد الباحث ثابت الأحمدي أن الاستراتيجية العامة التي تعمل عليها ميليشيا الحوثي تقوم على التجهيل بدرجة رئيسية، مشددًا على أن هذه الميليشيا الإجرامية لا تعيش إلا في ظلمة الجهل والتخلف، ولذا عمِدت إلى إلغاء التعليم والإساءة إليه من خلال وقف صرف رواتب المعلمين، وإغلاق الكثير من المدارس والجامعات وتحويلها لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، والسطو على الصحف والمجلات والقنوات الفضائية.وأشار إلى أن استراتيجية التجهيل التي طبقتها ميليشيا الانقلاب في اليمن حتى يسهل لها نشر خرافاتها في الأوساط الجاهلة، وأما الأوساط المتعلمة والمثقفة فهيهات أن تجد لها القبول فيها.وقال إن ملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي لا يمكن أن تنطلي على مثقف، وعلى غالب الشعب اليمني وقد تنطلي على الجهال الذين لم يلتحقوا بالتعليم في المدارس النظامية والجامعات.// انتهى //21:33ت م