صامطة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واساختتمت اليوم ، فعاليات الدورة التدربية التي نظمها القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية تحت عنوان " تخطيط وتصميم المشاريع وذلك بمقر اللجنة.وأوضحت مشرفة القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة شقراء آل بشير أن الدورة التي نفذتها المدربة ملاك دغريري على مدى سبعة أيام ، هدفت لتمكين 26 متدربة من التعرف على تخطيط المشروعات وافتتاح المؤسسات الصغيرة وطرق تنظيم وتشغيل المؤسسة، وإداره اموال المؤسسة وخطة عملها.//انتهى//22:02ت م