بريدة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء غد الأحد ، مهرجان الكليجا العاشر بمركز الملك خالد الحضاري ، الذي يحتضن بين جنباته أكثر من ١٥٠ أسرة منتجة مشاركة تقدم خلاله العديد من الأكلات الشعبية التي تستهوي الزوار والمتذوقين .وسيطلع سموه على الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تلقى إعجاب طبقات المجتمع المتعددة، كالدورات التدريبية والتثقيفية والتوعوية والحرفية والترفيهية، مع ما يشهده المهرجان من مشاركات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وروزنامة مثالية وملائمة من الفعاليات تستهوي اهتمامات الجميع .ويعد مهرجان الكليجا لهذا العام من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة، وبوابة ملائمة للعمل الحر الذي يحاكي الإصرار والعصامية، ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية كونه يمثل منتجاً شعبياً يفاخر به الجميع .من جهته بين رئيس مجلس الغرفة التجارية بمنطقة القصيم عبدالعزيز بن محمد الحميد أن مهرجان الكليجا وخلال مسيرته الممتدة لعقد من الزمن أثبت نجاح تجربة احتواء وتبني الأسر المنتجة، وحقق الهدف من الشعار المرفوع له وهو "أهلنا أولى بدعمنا" وبات المنتج الشعبي والمحلي محل ثقة واهتمام وعناية بالمستهلك.وأشار إلى أن وقوف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ودعمه المتواصل لكل المحافل والمناسبات الوطنية والشعبية التي تصب في مصلحة دعم المواطن وخلق فرص الاستثمار للرجال والنساء كان له الأثر الأكبر في استمرار وبقاء المنتج الشعبي الذي يمثل الهوية الغذائية للمملكة، ويؤسس لبقاء الحرفة التي يجيدها أبناء وبنات الوطن.من جانبه عدّ أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدا ، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان دعماً مثالياً يفخر به الجميع، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات لمهرجان الكليجا خلال العشر سنوات من عمره يسجل بإسم سموه وبفكرة إيجاد مهرجاناً سنوياً لهذا المنتج الوطني المهم الذي يلامس الأسر المنتجة والمجتمع بشكل عام .وأفاد أن المهرجان يتخلله العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والترفيهية التي تلائم طبقات المجتمع المتعددة، متمنياً أن يحقق المهرجان الأهداف المرجوة التي يصبوا إليها الجميع .وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم عبدالله النومسي بالدعم غير المحدود الذي تلقاه مهرجانات المنطقة من سمو أمير منطقة القصيم على الأصعدة كافة، لافتاً إلى أن مشاركة أكثر من ١٥٠ أسرة منتجة في فعاليات المهرجان يعد علامة بارزه لنجاح المهرجان على جميع المجالات، منوهاً بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في فعاليات المهرجان ، وأن مثل هذه المهرجانات الرائدة لها أبعاداً مثالية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .وبين أن هذا التفرد بالنجاح يعكس حجم الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع السياحة والأعمال والتجارة بالمنطقة، من سمو أمير منطقة القصيم، الذي أعلن انطلاقة “مهرجان الكليجا” في نسخته الأولى قبل عشر سنوات، وكان المحرك الرئيس للمناشط والفعاليات التسويقية والترفيهية والتجارية للأسر المنتجة، وشباب وسيدات الأعمال.فيما أفاد المدير التنفيذي للمهرجان خالد بن عبدالرحمن اليحيى أن تشريف سمو أمير منطقة القصيم للمهرجان يأتي امتداداً لدعمه المستمر للأسر المنتجة الذي يقف خلف نجاحاتها منذ زرع بذرة هذا المهرجان الأولى قبل عشرة أعوام ، عندما جمعها تحت سقف واحد في عمل مؤسسي ساهم في إبراز الأنشطة التجارية لعشرات الأسر التي باتت تحمل علاماتها التجارية بالمنطقة وتتعامل مع كبرى الشركات والمصانع بمهنية واحتراف ، مؤكداً أن هذا الحراك الاقتصادي الذي يقوده ربان المنطقة ذا تأثير كبير على المستوى المالي والاجتماعي للأسر .وأشار إلى أن المهرجان حقق هدفه الأساسي في دعم الأسر المنتجة وحقق مبيعات جيدة , من خلال مايجده من دعم سمو أمير منطقة القصيم ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على تذليل الصعاب ليكون من أهم الروافد الاقتصادية للأسر المنتجة ، وبوابة ملائمة للعمل الحر الذي يحاكي الإصرار والعصامية، ويترجم تفاعل القائمين عليه لإبرازه بصورته المثالية كونه يمثل منتجاً شعبياً يفاخر به الجميع .// انتهى //22:03ت م