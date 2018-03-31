تبوك 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واساختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك أمس، فعاليات برنامج صحة المرأة والطفل , وذلك في المكان مول بتبوك .وهدف البرنامج إلى توعية الأمهات بصحة المرأة والطفل والتركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة لهما وأهمية اللقاحات، حيث بلغ عدد الاستشارات التي قدمت من خلال البرنامج 162 استشارة ، منها 70 استشارة في قسم الأطفال ، و65 استشارة في صحة المرأة و27 استشارة في الصحة النفسية.// انتهى //22:03ت م