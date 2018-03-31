عام / الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم برنامج " صحة المرأة والطفل"
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
تبوك 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس
اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك أمس، فعاليات برنامج صحة المرأة والطفل , وذلك في المكان مول بتبوك .
وهدف البرنامج إلى توعية الأمهات بصحة المرأة والطفل والتركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة لهما وأهمية اللقاحات، حيث بلغ عدد الاستشارات التي قدمت من خلال البرنامج 162 استشارة ، منها 70 استشارة في قسم الأطفال ، و65 استشارة في صحة المرأة و27 استشارة في الصحة النفسية.
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