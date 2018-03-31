أبوجا 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأعلنت الشرطة النيجيرية اليوم أن أربع فتيات انتحاريات فجرن أنفسهن قرب مدينة مايدوجوري بولاية بورنو المضطربة في نيجيريا مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين .وأوضح قائد شرطة ولاية بورنو اديت اوكون في بيان أصدره اليوم بشأن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن شخصاً قتل في الهجوم و أصيب 13 آخرون حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.// انتهى //22:16ت م