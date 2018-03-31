سياسي / مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم شمال شرقي نيجيريا
السبت 1439/7/14 هـ الموافق 2018/03/31 م واس
أبوجا 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واس
أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم أن أربع فتيات انتحاريات فجرن أنفسهن قرب مدينة مايدوجوري بولاية بورنو المضطربة في نيجيريا مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين .
وأوضح قائد شرطة ولاية بورنو اديت اوكون في بيان أصدره اليوم بشأن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن شخصاً قتل في الهجوم و أصيب 13 آخرون حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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