الباحة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة " أكناف ", أمس برنامج "بسمة أمل" بمحافظة المندق, بحضور أيتام المحافظة.وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم, ثم القت مديرة القسم النسائي بالجمعية حليمة الزهراني كلمة تحدثت فيها عن فضل تربية اليتيم وأجر رعايته.بعد ذلك توالت فقرات البرنامج حيث قدم مجموعة من الأطفال أوبريتاً انشادياً ، ثم ألقت جميله آدم كلمة عن تربية الأبناء بعنوان "التربية في الزمن الصعب"، فيما ألقيت فقرة توعوية بعنوان "حماية حقوق الأرملة وحقوق أبنائها", بعدها قدمت الطالبة نوف الزهراني فقرة بعنوان "يتيمه تتحدى الصعاب".وفي ختام البرنامج قدمت مسيرة للأطفال بعدها تم توزيع الهدايا على الأيتام.//انتهى//22:16ت م