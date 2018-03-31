الرياض 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأسدل اليوم الستار على المعرض والمنتدى الأول لمشاريع البيع على الخارطة "وافيكس 2018" الذي نظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على مدار أربعة أيام، برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بفندق كراون بلازا بالعاصمة الرياض.واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة تستعرض التجارب الدولية والمحلية في نظام البيع على الخارطة، حيث تحدث المشاركون خلال الجلسة عن الشراكة السعودية - المصرية في مجال الاستثمار العقاري والتعمير.كما شملت فعاليات اليوم الأخير من المنتدى مبادرة مركزية المشتريات لمواد البناء " مواد " التي قدمها المهندس مهاب بنتن من وزارة الإسكان، واستعرض خلالها تحديات البناء في السعودية، وتتمثل في ضعف التسهيلات المالية، وعدم كفاءة طرق البناء التقليدية المتبعة حالياً، إضافة إلى عدم وضوح مواصفات ومقاييس مواد البناء، كما تحدث عن دعم وزارة الإسكان لقطاع مواد البناء، الذي انعكس إيجابياً على قيمة المسكن، وهذا ما نهدف إليه.وأضاف بنتن: من خلال مبادرة "مواد" استطعنا الوصول إلى 43% أسعار أقل في بعض مواد البناء، ونسعى لمساعدة جميع الأطراف بالوصول إلى السعر الأفضل في المواد مع الحفاظ على الجودة خلال فترة إنشاء المشروع.وأشار إلى أن مبادرة "مواد" أتاحت الفرصة للمهتمين للمشاركة بهدف تقديم ما يرضي الجميع ويلبي طموحاتهم، كما تسعى إلى أن تكون جميع تعاملاتها إلكترونية خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه سيتم إطلاق البوابة الخاصة بها قريباً.وأبان المهندس مهاب أن من أهداف مبادرة "بناء"خفض أسعار مواد البناء من خلال وفورات الحجم، وأن تكون وجهة تسوق واحدة لجميع احتياجات البناء، إضافة إلى تحسين وضمان معايير وجودة مواد البناء.يذكر أن عدد زوار المعرض تخطى الـ 2000 شخص، تعرفوا من خلال ورش العمل والجلسات وأجنحة المعرض على طبيعة ومفهوم آلية التملك في مشاريع البيع على الخارطة،وكذلك المشاريع تحت الإنشاء للجهات المشاركة، كما اطلعوا على ما تقدمه المؤسسات التمويلية من حلول تمويلية متنوعة .وكان المعرض قد أقيم خلال الفترة 28 – 31 مارس بحضور عدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري في المملكة وخارجها ، كما تسعى اللجنة المنظمة إلى تكرار تجربة معرض ومنتدى "وافيكس" في الأعوام القادمة مع استعراض تجارب محلية جديدة وخبرات دولية أخرى تساعد في تحسين بيئة التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة .// انتهى //22:56ت م