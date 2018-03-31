القاهرة 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسافتتح محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي اليوم جناح المملكة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشرة الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية.ويضم جناح المملكة إصدارات ومطبوعات سعودية حول تاريخ المملكة ونشأتها ورؤيتها الاقتصادية والثقافية، وإصدارات أخرى.وقد قدم خلال الافتتاح عدد من العروض الفلكلورية من تراث المملكة.// انتهى //23:30ت م