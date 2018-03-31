محايل 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسشيع أهالي مركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عسير اليوم ، شهيد الواجب الرقيب فهد بن الحجري طالع الختارشي، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.وأدى المصلون صلاة الميت اليوم بجامع قرية صوله بآل ختارش، يتقدمهم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وأقارب الشهيد رحمه الله وجموع المصلين.من جانبه عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العزة والكرامة ، مؤكداً أن استشهاد إبنه دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته من بعده مؤكداً إيمانه العميق بقضاء الله وقدره ، داعياً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.// انتهى //23:38ت م