تبوك 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسحصل مكتب العمل بتبوك التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك, على المركز الأول على مستوى مكاتب العمل بالمملكة، في استبيان رضا العملاء عن شهر فبراير 2018م الذي تعده وكالة خدمة العملاء لقياس مدى رضا العملاء عن أداء المكاتب، بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الجودة.وقدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي شكره وتقديره لمنسوبي مكتب عمل بتبوك على هذا الجهد المميز، مطالباً بمواصلة الجهد والعمل بإخلاص لخدمة العملاء على الوجه الأكمل.// انتهى //00:12ت م