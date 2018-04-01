تبوك 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018م واسيشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بمدينة الرياض الذي تنطلق فعاليته غداً الأحد , بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس فهد بن محمود الحميدي, أن مشاركة منطقة تبوك تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة وتسويقها كوجهة سياحية وإبراز خدماتها السياحية والبعد الحضاري للمنطقة، كما تهدف إلى التعريف بهوية المنطقة ومقوماتها السياحية التي تشهدها في الوقت الحاضر من مشروعات واستثمارات سياحية متنوعة في المجالات كافة من خلال جناح يحمل الهوية السياحية والتراثية لمنطقة تبوك وتصميم مستوحى من معلم تاريخي أو تراثي تعرف به المنطقة وما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية.ويعد ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حدثاً سنوياً مهماً لصناعة السياحة والاستثمار بالمملكة ويحظى بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والشركات المحلية والعارضين، ويتضمن برنامج الملتقى إقامة العديد من المؤتمرات والورش العلمية التي تتناول مواضيع عدة تخدم قطاع الاستثمار السياحي .// انتهى //00:13ت م