طرابلس 14 رجب 1438ه الموافق 31 مارس 2018 م واسأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم إجلاء نحو 166 مهاجرًا إلى وطنهم في نيجيريا، ضمن برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.// انتهى //00:13ت م