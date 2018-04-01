الباحة 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسحذر الدفاع المدني بمنطقة الباحة من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تشهدها محافظة العقيق ومراكزها والأجزاء المجاورة والطرق السريعة من المنطقة.ودعا نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتعرض العقيق والإجزاء المجاورة لها لأتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية حتى الساعة 5 من صباح يوم غدً الأحد.//انتهى//00:19ت م