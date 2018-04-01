‎الباحة 4 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأعلن المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري بن محمد الزهراني ، عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد في كلّ من المدينة الجامعية بـ"محافظة العقيق"، و"المجمع الأكاديمي للطالبات في بهر"، بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول موجة الغبار التي تشهدها محافظة العقيق وما جوارها وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.// انتهى //00:30ت م