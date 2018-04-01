القاهرة 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 25 للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 36 نقطة ليصبح في المركز العاشر في جدول الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة في المركز الرابع.وبخسارته اليوم، منح المصري الفرصة لنادي الزمالك لاحتلال المركز الثاني لجدول الدوري في نهاية المسابقة، وذلك في حال نجاحه في الفوز بكل مبارياته المتبقية في البطولة.// انتهى //01:30ت م