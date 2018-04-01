تونس 14 رجب 1439هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسفاز الترجي الرياضي التونسي على النادي الصفاقسي بهدفين دون مقابل في مباراة دارت بين الفريقين اليوم لحساب الجولة 22 من البطولة ليصبح في رصيد الترجي متصدر البطولة 53 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقة المباشر النادي الإفريقي الذي بات في رصيد 43 نقطة .كما تعادل نادي الإفريقي مع أولمبيك مدنين بهدف لكل منهما في مباراة جمعت الفريقين بالعاصمة تونس اليوم .ولحساب الجولة 22 أيضًا, فاز النادي البنزرتي على الملعب التونسي بهدفين لهدف فيما تغلب شبيبة القيروان على أرضه على مستقبل قابس بهدفين لصفر .وفي قابس تعادل الملعب القابسي دون أهداف مع ضيفه النجم الساحلي .وجاء ترتيب الفرق الأربعة الأولى المتصدرة للبطولة على النحو التالي الترجي 53 نقطة والأفريقي 43 والنجم الساحلي 40 نقطة فيما بلغ رصيد الصفاقسي 37 نقطة .وانتهى أولمبيك مدنين وترجي جرجيس في آخر الترتيب بـ17 و15 نقطة .// انتهى //01:33ت م