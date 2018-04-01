الرباط 14 رجب 1439 هـ الموافق 31 مارس 2018 م واسأدانت المملكة المغربية بشدة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية أول أمس النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 ليوم الأرض مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم.وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية اليوم أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف، تدين بشدة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية .وأفاد بيان الوزارة أن المملكة المغربية، إذ تستنكر هذا العمل تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء وضبط النفس بعيدًا عن أي أعمال عنف أو تصعيد.وأضاف البيان أن المغرب تجدد وقوفها إلى جانب السلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //02:43ت م