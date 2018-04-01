الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة صباح المحمدولي العهد يبحث مع غيتس ورئيسي أمازون ومايكروسوفت فـرص الاستثمـار في المملكـة وفـق رؤيـة 2030الأمير محمد بن سلمان في سياتل يؤسس لتوطين 50 % في مشروع الصناعات العسكريةاليمن كان على وشك الانقسام بين الحوثيين والقاعدة لولا تدخلنا في 2015 .. الأمير محمد بن سلمان يدعو المجتمع الدولي لتجنيب المنطقة صراعاً عسكرياً تسببه إيرانولي العهد لـن يــزور الـعـراقد. المغلوث: المشروع سيجعل المملكة أكبر مستخدم للطاقة الشمسية في العالممشروع الطاقة الشمسية 2030 يوفر 100 ألف وظيفة و40 مليار دولار سنوياًتدريب بالذخيرة الحية يشارك فيه 22 جيشاً على أراضي المملكة.. اليوممناورات «درع الخليج المشترك - 1».. قدرات خارقة ورادعةاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجرانوفاة والدة حسان بن مساعد بن عبدالرحمنمستشفيات منطقة الرياض تستقبل 1368 حالة أزمة ربو بسبب الغبارالجيش اليمني يطلق عملية عسكرية من محور جديد ضد الميليشيات في صعدةالبيت الأبيض: استهداف المملكة بالصواريخ يشكك بالتزام الحوثيين بعملية السلامموسكو تطلب من لندن سحب ديبلوماسييهاإضراب في الأراضي الفلسطينية بعد ضحايا تظاهرات غزةمجلس الأمن يفشل في إدانة جريمة «يوم الأرض»// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت