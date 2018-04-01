الصحف السعودية
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة صباح المحمد
ولي العهد يبحث مع غيتس ورئيسي أمازون ومايكروسوفت فـرص الاستثمـار في المملكـة وفـق رؤيـة 2030
الأمير محمد بن سلمان في سياتل يؤسس لتوطين 50 % في مشروع الصناعات العسكرية
اليمن كان على وشك الانقسام بين الحوثيين والقاعدة لولا تدخلنا في 2015 .. الأمير محمد بن سلمان يدعو المجتمع الدولي لتجنيب المنطقة صراعاً عسكرياً تسببه إيران
ولي العهد لـن يــزور الـعـراق
د. المغلوث: المشروع سيجعل المملكة أكبر مستخدم للطاقة الشمسية في العالم
مشروع الطاقة الشمسية 2030 يوفر 100 ألف وظيفة و40 مليار دولار سنوياً
تدريب بالذخيرة الحية يشارك فيه 22 جيشاً على أراضي المملكة.. اليوم
مناورات «درع الخليج المشترك - 1».. قدرات خارقة ورادعة
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران
وفاة والدة حسان بن مساعد بن عبدالرحمن
مستشفيات منطقة الرياض تستقبل 1368 حالة أزمة ربو بسبب الغبار
الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية من محور جديد ضد الميليشيات في صعدة
البيت الأبيض: استهداف المملكة بالصواريخ يشكك بالتزام الحوثيين بعملية السلام
موسكو تطلب من لندن سحب ديبلوماسييها
إضراب في الأراضي الفلسطينية بعد ضحايا تظاهرات غزة
مجلس الأمن يفشل في إدانة جريمة «يوم الأرض»
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