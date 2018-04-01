و كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( زيارة ولي العهد ولبنات المستقبل ) قائلة: بعد مرور نحو 11 يوما من بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها في أيامها الأولى بشكل جلي، إذ ركزت على تعميق الشراكات وتقوية التحالف التاريخي بين البلدين، ونقل المعارف والتكنولوجيا والتقنية إلى المملكة.وتابعت : ورافق زيارة الأمير محمد بن سلمان الممتدة حتى السابع من أبريل، زخم الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها السعودية على كافة الأصعدة، وخارطة مستقبل "مملكة الطموحات" المتمثلة في رؤية 2030، ما جذب الاستثمارات وأبرز الفرص الذهبية في بيئة المملكة الجديدة للاستثمار والاقتصاد.وتوجت لقاءات سياتل ،المحطة الرابعة في زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، التي تعرف بمدينة الزمرد، مساعي السعودية لتعميق الشراكات وتعزيز المحتوى المحلي وتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة بوينغ التي تهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.// انتهى //06:02 ت م 03:02جمت